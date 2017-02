Ish-bashkëpunëtori i Millosheviçit, ideator i Platformës Maqedonase (FOTO LAJM)

Shtuar më 16/02/2017, ora 09:19

Lubisav Ivanov- Xingo, kreu i Partisë Socialiste dhe ish-bashkëpunëtori i ngushtë i Sllobodan Millosheviçit , është ideatori për Platformën Maqedonase , e cila së shpejti do të dalë në publik.Ai aktualisht është pjesë e koalicionit me VMRO-DPMNE, që ka një deputet dhe një ministër në qeverisjen aktuale dhe të deritanishme.Kjo është theksuar në rrjetet sociale dhe nga ish-politikanë që Xingon e kanë quajtur bashkëpunëtor të Millosheviçit , transmeton "Tetova sot".Partia socialiste e Maqedonisë publikoi një iniciativë për përpilimin e një platforme maqedonase gjithëpërfshirëse për mbrojtjen e interesave vitale nacionale si dhe ato shtetërore.Kjo parti ju bëri thirrje gjitha partive maqedonase që tu bashkangjiten një iniciative të tillë.Për kryetarin e Partisë demokratike serbe në Maqedoni , Ivan Stoilkoviç, platforma maqedonase do të ishte e pranueshme vetëm si kundërpërgjigje e paltformës shqiptare."Mua nuk më shqetësojnë kërkesat e shqiptarëve në Maqedoni , por BE dhe SHBA të cilat heshtin dhe nuk reagojnë në këto paralajmërime për dalje nga kornizat e marrëveshjes së Ohrit. Përse heshtin?", ka theksuar mes tjerash kryetari i partisë serbe në Maqedoni , Stoilkoviç.Ndërkohë, në rrjetet sociale janë shfaqur shumë "fanpage" ku paralajmërohet formimi i një platforme maqedonase . /albeu.com/