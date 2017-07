I zgjuar si Ajnshtajni! Njihuni me shqiptarin me koeficient të lartë inteligjence

Shtuar më 05/07/2017, ora 16:39

Dionis Senjo është djali i një çifti mjekësh nga Tirana. Është vetëm 5 vjeç dhe është shumë aktiv edhe në rrjetet sociale ku ka mbi 3700 ndjekës në faqen e tij në Facebook. Aty mund ta shohim duke gjetur shtetet në hartë, duke zgjidhur probleme të fushave të ndryshme si matematika, fizika, gjeografia etj.Së fundmi vetë Dionisi i cili në një moshë fare të vogël komunikon me fansat e tij në faqen e vet të Facebook, ka bërë me dije një arritje të tij më të fundit.“Miq dhe dashamirës!Ju bëj me dije se para pak ditësh i jam nënshtruar testit IQ tek një qendër e çertifikuar dhe rezultova mbi percentilin 99.9 ose shprehur ndryshe më i rrallë se 0.1% (I njëjti spektër me Ajnshtajnin) [????] !V.O. : Që të bëhesh anëtar i Mensa International (shoqatës internacionale të gjenive në Botë) mjafton të jesh tek 2% ose mbi percentilin 98!Aktualisht jam në proces anëtarësimi!Ju falënderoj nga zemra!”,- shkruan Dionisi Kur ishte 1 vjeç Dionisi tregoi interes mbi të mësuarit e shkronjave, numrave, formave gjeometrike. Po kështu ai mësoi të gjithë emrat e kafshëve në shqip dhe në anglisht si edhe ka mundur të formojë ‘puzzles’ të moshës 4 vjeç.Brenda pak muajsh, Dionisi ka mësuar të lexojë dhe të shkruajë numrat dhe shkronjat në shqip dhe në anglisht . Ka shkruar diktim që në moshën 2 vjeç.Brenda një jave Dionisi mësoi numrat greke deri në një miliard. Në të njëjtën kohë ai mund të thotë alfabetin anglisht nga A në Z dhe nga Z në A me të njëjtën shpejtësi.Kur ishte tre vjeç filloi të lexojë gjithçka shpejt në gjuhën shqipe. Si edhe mund të lexonte numra shumë të gjatë, me 40 shifra, në shqip dhe në anglisht , gjithashtu.Në këtë moshë i njihte të gjithë planetet, shumë yje dhe galaktika, njeh shumë mirë gjeografinë e botës në hartën memece.Njeh çdo kryeqytet, flamuj, lumenj, male, dete, monedha, të gjitha elementet periodike, anatominë njerëzore, të gjitha llojet e dinosaurëve.Ai mund të shkruajë çdo gjë në gjuhën shqipe dhe pjesërisht në anglisht dhe greqisht.Në moshën 3 vjeç i vizatoi një trup gjeometrik një arkitekteje, e cila nuk e njihte as si emër!Kur ishte katër vjeç, në shërbimin e pediatrisë, gjeti një Xray dhe filloi ta interpretojë.Po kështu në tre muaj ai filloi të lexojë rrjedhshëm anglisht ! Ka lexuar 700 libra shqip , 135 në anglisht midis tyre dhjetëra enciklopedi.