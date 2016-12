I shpëtoi aksidentit me makinë, por gjeti vdekjen vetëm pak sekonda më pas

Shtuar më 28/12/2016, ora 13:35

Një 56 vjeçar me inicialet G.J. nga Koçani, ka humbur jetën mesditën e djeshme pas një aksidenti me makinë.Sipas policisë, shtetasi në fjalë i shpëtoi mrekullisht aksidentit por fatkeqësisht , 56 vjeçari ka gjetur vdekjen e menjëhershme pas një sulmi në zemër.Së bashku me shtetasin G.J. ka qenë edhe bashkëshortja e tij, e cila në dëshminë e saj ka thënë se bashkëshorti para momentit të aksidentit ka pësuar një atak në zemër dhe ka humbur kontrollin e autpmjetit duke përplasur dy makina të tjera.Ai ka arritur t'i shpëtojë mrekullisht aksidentit nga ku mbeti i palënduar, por fatkeqësisht ka ndërruar jetë vetëm pak sekonda pas aksidentit. /albeu.com/