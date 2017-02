I ngordhin 25 lopë në një muaj, Ibishi: Nuk e di çfarë po ndodh

Shtuar më 21/02/2017, ora 16:22

Një ngjarje aspak e zakontë ka ndodhur në fermën e Semi Ibishit, të cilit deri më tani, vetëm në një muaj i kanë ngordhur 25 lopë në mënyrë krejt të cuditshme."Më kanë ngordhur 25 lopë. Ka një muaj që ka nisur kjo. Një ditë dy, tjetrën tre dhe më pas pesë lopë, u bënë 25 lopë të ngordhura . Unë para ca kohësh bleva 25 lopë prej një shok nga Kumanova, ka mundësi që ato të kenë qenë të sëmura që atëherë, por unë me saktësi nuk e di. Deri tani, 15 vite punoj nuk më ka ndodhur një gjë e tillë", ka thënë Ibishi për "TVM2".Ibishi thotë se ka informuar autoritetet e Agjencisë për Ushqim dhe Veterinari. Inspektorët kanë marrë mostra nga ushqimi dhe vetë kafshët e ngordhura për të vërtetuar shkaqet."Unë kërkoj që të zbulojnë se përse ngordhin lopë t dhe kërkoj dëmshpërblim nëse më takon, a sa e di unë më takon për këto lopë të ngordhura deri tani.Tani më kanë mbetur vetëm 30 lopë, unë kam në plane t’i shtoj në të ardhmen, t’i bëj mbi 150, e jo të më ngordhin", tha fermeri cili ka shtuar se dëmi i shkaktuar kap vlerën e 15 mijë eurove.Por, nuk është vetëm ngordhja e lopë ve ajo që përbën problem për Ibishin. 25 lopë t e ngordhura të Semi Ibishit disa ditë me radhë gjenden përgjatë rrugës magjistrale për në Bllacë.Askush deri tani nuk e ka marrë mundimin ta ndihmojë fermerin t’i groposë lopë t dhe të dezinfektojë vendin ku ato do të groposen.Nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë thonë se rezultatet do të dalin javën që vjen, por nuk përjashtojnë mundësinë se shkaku i ngordhjes mund të jetë edhe ndonjë sëmundje. /albeu.com/