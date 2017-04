Hoyt Yee përshpejton vizitën, nesër në Shkup

Shtuar më 29/04/2017, ora 18:21

Zёvendёs ndihmёs sekretari i shtetit Amerikan pёr Evropёn dhe Euro-Azinë, Hoyt Brian Yee, ka shpejtuar ardhjen e tij në Shkup si dhe ka zgjatur agjendën e qëndrimin të tij.Diplomati amerikan pritej të vizitojë Maqedoninë më 1 maj dhe të qëndronte vetëm një ditë, ndërsa sot ambasada e SHBA-ve në Shkup njoftoi zyrtarisht se Hoyt Yee do të mbërrijë në Shkup të dielën dhe do të qëndrojë për dy ditë.Risi e kësaj vizite do të jetë po ashtu edhe takimi me presidentin e shtetit Gjorgji Ivanov, nga kabineti i të cilit ditë më parë patën thënë se nuk ka kohë të takojë zyrtarin e lartë amerikan Përveç Ivanovit zëvendës ndihmës sekretari i shtetit amerikan do të takojë edhe kryeparlamentarin e posazgjedhur, Talat Xhaferin dhe liderët politik të vendit. /albeu.com/