Hojt Ji nuk e takon Ivanovin

Shtuar më 26/04/2017, ora 12:29

Zyrtari i lartë amerikan Hojt Ji, i cili do të jetë në Maqedoni ku do të bisedojë për statusin e formimit të qeverisë dhe reformave për integrimet euroatlantike, bëhet me dije se nuk do të takohet me presidentin e shtetit Gjorge Ivanov, shkruan "Dojçe Vele".Vizita e tij vjen pas porosive të drejtpërdrejta të Departamentit Amerikan të Shtetit, zëdhënësi i të cilit në një intervistë për Zërin e Amerikës theksoi se qytetarët në Maqedoni zgjodhën përfaqësuesit e parlamentit në dhjetor dhe ekziston shumicë e qartë e cila pret formimin e Qeverisë.DASH gjithashtu tërhoqi vëmendjen për politikanët që përpiqen të bllokojnë formimin e qeverisë cenojnë sundimin e të drejtës, proceset demokratike si dhe stabilitetin e Maqedonisë dhe rajonit më gjerë. /albeu.com/