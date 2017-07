Historia e kumanovares që i është bashkuar ISIS-it

Shtuar më 05/07/2017, ora 19:21

Një vajzë kumanovare është pjesë e grupit ISIS, që prej tre vitesh tashmë. Familja e saj po e mban të fshehur rastin e saj.Pas shumë tentimeve babai por edhe familjarët e tjerë nuk duan të flasin për fatin e vajzës së saj, se a komunikojnë me të apo çfarë po bëhet. Familja jeton në lagjen kryesore të qytetit, por asnjëherë nuk duan të flasin. Fqinjët e kësaj familje po ashtu thonë se nuk dinë gjë për fatin e kësaj vajze e cila ka qenë e urtë dhe kurrë s’ka qenë e ekspozuar për ndonjë gjë negative.“Ajo ka qenë një vajzë e zakonshme, që pas disa viteve iu përvesh leximit fetar dhe përkushtimit pas fesë. Vite më pas qëndronte më shumë në shtëpi dhe nuk e kemi hasur”, thonë fqinjë të saj.Edhe shoqe të saj që e kanë njohur vite më parë nuk dinë gjë.Sipas tyre, ajo është njohur me një person përmes Facebook-ut dhe më pas është larguar jashtë shtëpisë.“Sa e dimë ne, njohja ka qenë përmes facebook dhe ajo për një periudhë kishte mbajtur kontakt me një person. Që më pas jemi informuar se ajo është larguar nga shtëpia, apo ka shkuar vullnetarisht. Për mos me hy në gjynah nuk mundemi me thënë asgjë konkrete”, thonë bashkëmoshatare të vajzës, njofton INA.Ajo siç supozohet ka mbajtur kontakte me familjen, përmes rrjeteve sociale, por vitin e fundit ka pasur shkëputje dhe familja ndoshta mund të dijë se ku gjendet.Ajo dyshohet të ketë ndonjë pseudonim, për të pasur komunikime të vazhdueshme me njerëzit më të afërt në rrjetet sociale.Janë shumë raste të tilla që kanë djemtë dhe vajza që janë pjesë e ISIS, dhe që tanimë ky grupim është në rrezik pas sulmeve të njëpasnjëshme në Irak dhe Siri. /albeu.com/