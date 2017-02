Hetimet për financime të dyshimta, BESA: Nuk kemi informacion

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 04/02/2017, ora 15:15

Gjatë ditës së djeshme në media u publikua lajmi se autoritetet maqedonase kishin filluar hetimet mbi financimin e Levizjes BESA si edhe disa shoqatave të tjera.Në lidhje me këtë, reagoi sot Lëvizja BESA, e cila thekson se deri tani nuk kanë ndonjë informacion zyrtar për nisje të hetimeve."Deri tek ne nuk ka arritur asnjë informacion , as dikush nuk na ka informuar, as nuk kanë kërkuar informacione nga ne në lidhje me këtë punë dhe për këtë arsye duhet të përgjigjen ato që i shpërndajnë këto informacione", thonë nga Lëvizja Besa , përcjell "Almakos".Fokus njofton se nga Lëvizja Besa thonë se janë të pastër në aspektin e financimit, mirëpo dyshojnë se institucionet e montuara nga OBRM-PDUKM dhe BDI mund të montojnë argumente të rrejshme në lidhje me financimin e Lëvizjes Besa