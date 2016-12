Heshtje në PDSH, cila është lëvizja e Thaçit?

Shtuar më 28/12/2016, ora 11:26

Partia Demokratike Shqiptare e Maqedonisë është përfshirë në heshtje pas dorëheqjes së liderit të kësaj partie, ndonëse ende nuk ka asnjë qëndrim zyrtar lidhur me dorëheqjen e tij.Po ashtu, nga kjo parti nuk ka ende një qëndrim se cili do të jetë pozicioni i tyre lidhur me koalicionet, apo do të ngelet në opozitë me dy deputetët e saj.PDSH nuk është pjesë e bisedimeve të iniciuara nga BDI për hartimin e një memorandumi të përbashkët me kërkesa të shqiptarëve Kryetari i PDSH-së, Menduh Thaçi pas shpalljes së rezultateve zyrtare, tha se për çështje madhore mandatet e tyre do të jenë në shërbim të Lëvizjes BESA. /albeu.com/