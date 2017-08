Haradinaj, i sigurt për futjen e AKR-së në qeverisje

Shtuar më 19/08/2017, ora 14:36

Ultimatumit të Behgjet Pacollit ndaj LDK-së pak ditë më parë duket se i doli "tymi". Kjo, pasi me shumë gjasë ai do të jetë pjesë e qeverisjes së PAN-it, të paktën siç paralajmëron kreu i AAK-së, Ramush Haradinaj."Kemi pas mundësinë me u kthy në seancë me 61 vota, por është krijuar një situatë e re më gjithëpërfshirëse te pozicioni i AKR-së dhe i kemi dhënë kohë"., - shprehet ai.Ai ka shtuar se këtë e kanë bërë me kujdes të madh por që arsyetohet , sepse në mandatin e tyre do të kenë përfshirje më të gjerë në qeverisje "Nuk do t’i humbin më kohë vendit. S’jemi të kënaqur që ka ndodhur por po arsyetohet sepse do te kemi një përfshirje më të gjerë në qeverisje "., - ka përfunduar ai. /albeu.com/