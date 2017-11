Han viziton Maqedoninë javën e ardhshme

Shtuar më 13/11/2017, ora 22:27

Eurokomesari për Zgjerim dhe Politikë Fqinjësore, Johanes Han pas takimit më zëvendës kryeministrin për çështje evropian, Bujar Osmani dhe shefin e diplomacisë maqedonase Nikolla Dimitrov , ka njoftuar se javën e ardhshme do të vjen në Maqedoni.“Një takim i shkëlqyer me zëvendës kryeministrin Osmani dhe ministrin e punëve të jashtme, Nikolla Dimitrov . Jam i bindur që qeveria do të shfrytëzojë dinamikën pozitive dhe që do të shohim rezultate të ardhshme të reformave deri në fund të vitit.Kjo kërkon bashkëpunim konstruktiv i të gjitha forcave politike , përfshirë edhe opozitën. Me padurim pres vizitën time në Shkup gjatë javës së ardhshme, me takime politike dhe me shoqërinë qytetarë” shkruan Han në një postim të tijin në Twitter. /albeu.com/