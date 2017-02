Hahn viziton të enjten Shkupin

Shtuar më 06/02/2017, ora 14:18

Komisioneri për negociata për zgjerim në BE, Johannes Hahn , pritet të zhvillojë të enjten një vizitë në Maqedoni, du do të flasë për qeverinë e re. Hahn do të jetë në Shkup në datën 9 të këtij muaji dhe që të marrë pjesë në mbledhjen ministrore përkushtuar energjetikës në suaza të procesit "Gjashtë shtete perëndimore-ballkanike"."Në agjendën e komisarit Han është të vijë në Shkup të enjten . Ai do të marrë pjesë në mbledhjen ministrore të ministrave të Punëve të Jashtme dhe të Energjetikës (ekonomi) në suaza të procesit të "Gjashtë vendeve perëndimore-ballkanike".Ndërsa në margjinat e kësaj mbledhje, ai do të mbajë takime bilaterale me të gjitha palët e prekura në vend, kanë bërë me dije nga kabineti i Hanit.