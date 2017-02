Hahn takohet nesër me kryeministrin Dimitriev

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 08/02/2017, ora 22:02

Eurokomisari për zgjerim , vjen në Maqedoni për të marrë pjesë në takimin ministror kushtuar energjetikës.Sipas informacioneve, pas takimit, Hahn do të takohet edhe me liderët e partive politike në vend.Informacionet jozyrtare flasin se takimet do të fillojnë në orët e mbrëmjes, ndërsa nuk përjashtohet mundësia që ato të zgjasin deri në mëngjes.Hera e fundit kur komesari për zgjerim erdhi në vizitë në Shkup ishte në tetor të vitit të kaluar.Ai theksoi në paraqitjen e paradokohshme para Asamblesë së Këshillit të Evropës se pret që në Maqedoni të formohet sa më parë qeveria me mbështetje të gjerë parlamentare që do t’i zbatonte reformat urgjente dhe vendit do t’i hapeshin perspektivat evropiane. /albeu.com/