Gruevski: Zaev po tallet me ndjenjat e qytetarëve shqiptarë

Shtuar më 07/09/2017, ora 18:50

Ligji për përdorimin e gjuhëve, të cilin LSDM po mundohet ta sjellë sa më shpejt që është e mundur, mund të kontestohet nga cilido qoftë qytetar i vendit në Gjykatën Kushtetuese, kështu është shprehur kreu i VMRO-DPMNE-së Nikolla Gruevski Sipas tij, ligji për gjuhët po keqpërdor ndjenjat shqiptarë ve.“Unë nuk e di cili është qëllimi i saktë i LSDM-së. A dëshiron Zaevi t’i keqpërdorë tani para zgjedhjeve ndjenjat e qytetarëve shqiptarë në Maqedoni ose është diçka e dakorduar paraprakisht me BDI-në. Por, është e qartë se kemi të bëjmë me një ligj jo kushtetues, për të cilin janë të vetëdijshëm se kushdo që të dërgojë nismë për kontestim në Gjykatën kushtetuese dhe nëse gjykata vendos drejtë dhe sipas Kushtetutës, ai ligj do të shfuqizohet”, deklaroi Gruevski Ai shtoi se kjo që bën LSDM, me këtë ligj, veçanërisht shpejtimi i tyre që të kalohet faza e parë para zgjedhjeve lokale është thjesht një tentativë për të mbuluar pakujdesinë, pasivitetin e tyre dhe mosdijen e tyre se si të përballen me problemet që kanë qytetarët shqiptarë si dhe gjithë qytetarët tjerë në Maqedoni. /albeu.com/