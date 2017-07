Gruevski takohet me Nimic (VIDEO)

Shtuar më 03/07/2017, ora 16:58

Lideri i VMRO-DPMNE, Nikolla Gruevski sot bashkë me anëtarët e Komitetit Ekzekutiv, Antonio Milloshoski dhe Nikolla Todorov u takuan me midiatorin e OKB-së kontestin për emrin, Metju Nimic Vizita e ndërmjetësit të OKB-së bëhet që ndërmjetësi të njihet me atmosferën e përgjithshme të krijuar në vend pas formimit të qeverisë se re në lidhje me kontestin me Greqinë që do të ishte ndihmesë për të në të ardhmen për ide të reja dhe mendime në këtë proces. /albeu.com/