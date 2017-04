Gruevski, mesazh për Selën dhe shqiptarët

Shtuar më 28/04/2017, ora 21:29

Lideri i VMRO-DPMNE-së, Nikolla Gruevski deklaroi se Ziadin Sela me deklaratat dhe retorikën e tij i ka nxitur tensionet , duke mohuar identitetin maqedonas.Në Tv Telma, ai tha se, nuk do të flas më shumë sepse Sela gjendet akoma në spital.“ Më vjen keq dhe i kërkoj shërim të shpejtë. Por ai me deklaratat e tij i ka nxitur tensionet në vend”, u shpreh Gruevski Sipas tij, VMRO-ja asnjëherë nuk ka bërë ndonjë deklaratë kundër shqiptarëve.“Ne jemi me të gjithë shqiptarët që duan të jetojnë në këtë territor të shtetit, brenda kufijve të këtij shteti”, u shpreh ai, njofton INA. Gruevski gjithashtu deklaroi se platforma do ta ndajë dhe kantonizoj Maqedoninë. /albeu.com/