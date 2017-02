Gruevski: LSDM dhe BDI dëshirojnë të defaktorizojnë popullin maqedonas

Shtuar më 22/02/2017, ora 19:18

“LSDM dhe BDI dëshirojnë të bëjnë defaktorizim të popullit maqedonas.Ajo që ndodh tani tregon se LSDM është e vendosur që ta ridefinojë Maqedoninë, por duhet të theksoj se VMRO-DMPNE do të qëndrojë fuqishëm si mbrojtëse e interesave shtetërore dhe kombëtare ”, deklaroi sot kryetari i VMRO-DMPNE-së, Nikolla Gruevski , duke vlerësuar situatën e bisedimeve për formimin e qeverisë së re.“I tregojmë të gjithëve atyre që dëshirojnë të luajnë me interesat kombëtare dhe shtetërore , se në këtë shtet ka të tjerë që mendojnë për ato interesa dhe që janë të gatshëm të luftojnë për interesat kombëtare dhe shtetërore ”, u shpreh Gruevski Ai gjithashtu deklaroi se çdo gjë që po ndodhin tani i ka paralajmëruar se do të ndodhin. /albeu.com/