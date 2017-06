Gruevski: Kemi frikë vetëm nga gjykimi i historisë

Shtuar më 29/06/2017, ora 17:48

VMRO-DPMNE është e sulmuar si kurrë më parë në Maqedoni. Kjo është një ndjekje klasike politike. Kjo është proces politik e jo proces ligjor.PSP nuk është prokurori, por zyrë e LSDM-sl dhe nuk ka asnjëfarë prove ligjore, ka thë në konferencën për shtyp. lideri i VMRO-DPMNE-së, Nikolla Gruevski , pasi PSP-ja ka kërkuar paraburgimin e tij, të ish-zv.kryeministrit Vlladimir Peshevski, ish-kreut të DSK, Sasho Mijalkov si dhe të ish-ministres së kulturës, Elizabeta Kançeska-Milevska.Konstruktiviteti përfundon sot. Ne kemi frikë vetëm nga gjykimi i historisë ... ..- Atë që bëjnë për urdhërdhënësit e tyre, nuk do të korë sukses. Janë të udhëhequr nga hakmarrja dhe urrejtja. Nuk do të kalojë kjo ashtu. Konstruktiviteti në veprimet tona përfundon sot.PSP-ja do të jetë pjesë e historisë, nga e cila do të turpërohen një ditë secili që e do këtë shtet. Udhëheqësit e LSDM-së janë të mbushur me urrejtje dhe ndjehen krenar me këtë. Udhëheqësia e LSDM-së ka qenë në kontakt të vazhdueshëm me disa nga prokurorët. Ata gjatë të gjithë kohës janë përpjekur që t'ju mentojnë procese qindra personave nga partia jonë", ka thënë në konferencën për shtyp Nikolla Gruevski . /albeu.com/