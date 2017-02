Gruevski apel shqiptarëve: Nuk jam i keq!

Shtuar më 12/02/2017, ora 11:00

Kreu i VMRO-DPMNE, gjatë një interviste në "TV Nova", nuk u largua nga fjalori shantazhues që e ka për Bashkimin Demokratik për Integrim nëse shkon në koalicion me LSDM-në.Ai tha se bisedimet me BDI-në kanë dështuar për shkak të mos-pranimit të dygjuhësisë në të gjithë territorin e Maqedonisë."I thash BDI-së se nuk ka asnjë logjikë të ketë dygjuhësi në një vend ku shqiptarët janë 25% ndërsa maqedonasit 65%. Kjo është e dëmshme dhe shqiptarët nuk fitojnë asgjë. Shqiptarët jetojnë në pjesën perëndimore dhe kanë të drejtë ta përdorin gjuhën, këtë e kanë pasur edhe para Marrëveshjes së Ohrit, edhe pastaj.Ne gjithashtu nuk e pranuam Platformën Shqiptare që e kanë krijuar në një shtet të huaj", ka thënë Gruevski Gruevski gjithashtu, pa pikë hezitimi përsëriti qëndrimin e tij se ai është "i mirë" edhe me shqiptarët por mediat i kanë fajin që shqiptarët atë e shohin si person të keq i cili u ka bërë dëm, shkruan "Portalb.mk". Mediat e Sorosit dhe partitë shqiptare ma kanë nxirë fytyrën para shqiptarëve. Politikanët shqiptar nga pa-aftësia e tyre më sulmojnë mua publikisht dhe thonë që VMRO nuk ka lejuar diçka të ndërtohet.Ne kemi lejuar të bëhen gjëra logjike, gjithnjë. Kam gabuar që nuk kam dalë më shpesh nëpër mediat shqiptare . Ndryshe, kam qenë shumë i mirë edhe për shqiptarët edhe për maqedonasit njëjtë" tha mes tjerash Gruevski . /albeu.com/