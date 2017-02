Grubi: Është BDI-ja ajo që do të vendosë për qeverinë e ardhshme

Shtuar më 11/02/2017, ora 12:42

Shefi i kabinetit të Ali Ahmetit, Artan Grubi , deklaroi mbrëmë në në një emision në 24Vesti se BDI-ja do ta diskutojë në selinë e saj faktin nëse do t'ja japë mbështetjen Zaevit që ta fitojë mandatin për bërjen e qeverisë.Ai deklaroi se së pari pritet propozimi i Qeverisë, ligji për përdorminin e gjuhës shqipe dhe ndarja e funksioneve."Materialet që BDI i kërkon nga LSDM-ja kanë të bëjnë me shumë punë. E para është pjesë e harmonizimit të qëndrimeve politike rreth shumë situatave në vend, raportit të Pribes, PSP, Marrëveshjes së Ohrit, gjuhës shqipe dhe shumë çështjeve tjera që Qeveria duhet t’i shqyrtojë në periudhën e ardhshme.Pjesa e dytë ka të bëjë me harmonizimin e platformave që i kemi pasur në zgjedhjet e fundit, gjegjësisht atë që e premtuam para qytetarëve.Pjesa e tretë është me ndarjen e resurseve, ndërsa pjesa e katërt është afati që gjithë kjo të përmbushet", deklaroi Grubi Ai gjithashtu tha se vendimet përfundimtare të BDI-së do të merren në Kryesinë Qendrore, ndërsa nga çështjet që duhet të diskutohet është edhe – a do të jetë Zoran Zaev kryeministër i pranueshëm për ta?