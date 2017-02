Gjorgjiev: Hekurudha të vazhdojë funksionimin, dorëheqja e drejtorit nuk është dorëzuar

Shtuar më 23/02/2017, ora 17:44

Zëdhënësi i Qeverisë së Maqedonisë, Aleksandar Gjorgjiev , apeloi sot që Hekurudhat e Maqedonisë ku të punësuarit kanë gjashtë ditë që protestojnë me ndërprerje të komunikacionit hekurudhor, të nisë funksionimin.Sipas Gjorgjievit, dorëheqja nga drejtori i HM, Nikolla Kostov, akoma nuk është dorëzuar “Sipas informatave të cilat i kam deri në këtë moment deri te Qeveria e Maqedonisë nuk është dorëzuar dorëheqja nga Nikolla Kostov. Në këtë moment kur ne si Qeveri do të marrim dorëheqjen do ta shqyrtojmë dhe do të prononcohemi. Në rast se e pranojmë do t’i rekomandojmë ndërmarrje të zgjedh drejtor të ri, pasi kjo është në pjesën e kompetencave të tij”, deklaroi Gjorgjiev . /albeu.com/