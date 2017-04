Flet kryeparlamentari shqiptar: Ja ç'ndodhi në Kuvendin e Maqedonisë

Shtuar më 28/04/2017, ora 09:36

Kryetari historik shqiptar i Kuvendit të Maqedonisë, Talat Xhaferi , i cili u zgjodh dje në një seancë të jashtëzakonshme, ka komentuar situatën e mbrëmshme.Ai tha se ajo që ndodhi mbrëmë në Maqedoni do të ketë pasojat e veta. "Situatë e vështirë. Veprimet e mbrëmshme do të kenë pasojat e veta", ka thënë Xhaferi për "zeri.info".Megjithatë ai ka shtuar se tani pritet që gjithçka të shkoje në vendin e vet, ndërkohë që ka konfirmuar se deputetët shqiptarë janë mirë."Ne u evokuam menjëherë dhe nuk ishim më në rrezik. Sidoqoftë, tani besoj që gjithçka do të bie në vendin e vet", ka shtuar Xhaferi Ndërkohë dje me t'u zgjedhur kryetar Xhaferi ka premtuar se si kryetar i zgjedhur edhe pse në këto rrethana në asnjë mënyrë nuk do lejojë uzurpim të institucioneve.Protestat e djeshme qe pasuan me nje situate dramatike në Maqedoni shperthyen pas votimit nga shumica parlamentare e përbërë nga LSDM, BDI dhe Aleanca Shqiptare, për kryetar Kuvendi ku u zgjodh , Talat Xhaferi . Ai u evakuua mbrëmë në masat të forta sigurie. zgjodh kryeparlamentar i Maqedonisë në një seancë tejet të tensionuar, pasi partia e Gruevskit VMRO-DMPNE kundërshtoi ashpër këtë votim dhe nuk lironte karrigen e kreut të Kuvendit . Protestuesit dhe mbështetësit e Gruevskit kanë hyrë brenda Parlamentit. /albeu.com/