Fisnik Ismaili thyen heshtjen zgjedhore, ja cfarë ka bërë

Shtuar më 10/06/2017, ora 11:06

Sipas ligjeve të Republikës së Kosovës heshtja zgjedhore nis një ditë para mbajtjes së zgjedhjeve dhe po në të njëjtën ditë ndalohet çdo organizim apo thirrje publike, për çdo subjekt politik dhe kandidat politik.Por i pari që ka bërë një shkelje të tillë është kandidati i Vetëvendosjes, Fisnik Ismaili Rreth orës 3 pasmesnate, Ismaili ka postuar një shkrim në profilin e tij në “Facebook”."Ej, nime, se harrova: nëse mendon me m'votue, e thue "Hajt, se Fisi ban boll, se ka plot folloëersa", e për këtë arsye nuk ma jepë kokrrën, aman ma, se qeshtu po ngulna... E kryva me fushatë unë. Me dashni për Kosovën nuk e kryej kurrë. #35meZemër #FI51", ka shkruar ai.Mul Desku Kryetar i sekretariatit të PZAP-së ka thënë se"Është e dënueshme me ligjin për zgjedhjet. Janë të parapara dhe është e ndalur kushdo që bën shkelje të kësaj natyre mund të dënohet me gjoba. Paneli është ai që vendos. Pra, nuk ka të drejtë të bëjë asnjë fushatë as në media. Heshtja fillon prej orës 00:00", ka thënë ai. /albeu.com/