"Fati i PSP­-së nuk varet nga koalicioni LSDM-­BDI"

Shtuar më 23/02/2017, ora 11:58

"­Qytetarët e Maqedonisë e shohin Prokurorinë Speciale Publike si një dritë për drejtësinë në vend, dhe se fati i saj nuk varet nga koalicioni i mundshëm mes LSDM-­së dhe BDI-­së", ka thënë analisti Agim Jonuzi.Ai thekson se është e përshpejtuar të flitet për një koalicion mes LSDM­-së dhe BDI­-së, mirëpo ende nuk ka asnjë vendim zyrtar, dhe se një koalicion i tillë nuk garanton vazhdimin e mandatit të PSP-­së."PSP në koalicion mes LSDM dhe BDI si përfaqësues i palës shqiptare dhe partitë tjera mund vetëm të jenë të situatë të privilegjuar për vazhdimin e saj.Kjo huti të cilën e sheh populli si eufori se Zoran Zaev do bëhet mandatar për qeverinë por që të bëhet mandatar për formimin e qeverisë që do e drejtojë, duhet të bëjë bisedime me BDI-në dhe zyrtarisht të marrë pëlqimin për të vazhduar më tej", ka thënë Jonuz për "Zhurnal.Ndryshe, Prokurorja speciale publike , Katica Janeva dhe ekipi i saj kanë edhe rreth 5 muaj për hapjen e hetimeve dhe dorëzimin eaktakuzave për rastet që kanë të bëjnë dhe dalin nga "bombat" e LSDM-­së, gjegjësisht ndjekjen e paligjshme të komunikimeve telefonike. /albeu.com/