Çfarë kërkon BDI-ja dhe çfarë premtoi LSDM-ja?

Shtuar më 13/02/2017, ora 15:59

Ende nuk ka asnjë përgjigje nga ana e partive politike se deri në çpikë kanë arritur negociatat për formimin e qeversisë së re në Maqedonim dhe pse kanë kaluar më shumë se dy muaj që nga dita e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare.Në vazhdimësi janë konsultimet brenda partiake, shkurt përgjigjen nga LSDM në pyetjen se vallë janë dorëzuar material me shkrim deri te BDI, ashtu siç kërkoi kryetari i partiës Ali Ahmeti, shkruan "REL".Në dukje nuk shihet se ka shumë çështje të diskutueshme midis dy palëve, por "djalli është në detajet", thotë analisiti politik Albert Musliu.Përdormi i gjuhës shqipeNga partia e Zaev-it në lidhje me atë se çfarë është e pranueshme nga kërkesat e partive shqiptare, ato ripërsëritin përgjigjen se do të tregojnë pasi që të marrin mandatin. Pas takimit me eurokomesarin Johannes Hahn, Zaev deklaroi se është i hapur për të negocionuar, por se edhe ato kanë vijat e kuqe.Kërkesa për zyrtarizimin e gjuhës shqipe nga tre partitë BDI, "Lëvizja BESA" dhe "Aleanca për Shqiptarët", sipas deklaratave të Zaevit dhe kampanjës zgjedhore të LSDM-së, kjo nuk do të duheshte te jetë e pranueshme për partinë."As Kushtetuta nuk do të ndryshojë, as nuk do të ketë nevojë për të ndryshuar ndonjë vendim ligjor. Kushtetua ekzistuese dhe Ligjet ekzistuese japin mundësi për realizim praktik të nevojave të qytetarëve në këtë aspekt", ka thënë Zaev para zgjedhjeve."Të gjitha kërkesat nga platforma që parashikojnë ndryshime në Kushtetutë nuk nvaren nga LSDM, por nga gjithë faktorët sepse për ato është e nevojshme dy të tretat e shumicës", thotë Musliu, i cili shton se në përgjithësi, nuk shikon ndonjë çështje që do të ishte një problematikë thelbësore për të dyja palët, por duhet të tregohet vullnet i mirë dhe vendosshmëri që ajo të bëhet.Vetqeverisja lokaleNë këtë raport në platformë nuk është konkretizuar shumë, por në atë kërkohet mekanizëm i ri në formën e një Komisioni Shtetëror për finansimin e komunave , për sjelljen e vendimeve me të drejtë për grantet qeveritare në favor të komunave LSDM-ja në programin, megjithatë ka premtuar se komunave do tu transferohen gjitha kompetencat që mund t’i kryejë me sukses, respektivisht disa prej funksioneve administrativë të Ministrisë së Brendshme, një pjesë e kompetencave të policisë, rendit publik dhe rregullimit të komunikacionit në rrugët lokale dhe publike, ndihma e shpejtë, qendrat për punësim etj.GjyqësiaZbardhje e plotë e rasteve si: "Sopot", "Brodec", "Monstrum" dhe "Kumanovë", përmes komisionit anketues apo ndonjë organi të pavarur ndërkombëtar, kështu kërkojnë nënshkruesit e platformës. LSDM-ja premotn kompensim e viktimave për rastet e montuara politike. Sa i përket PSP-së nuk ka dallime, të dy palët premtuan mbështetje.Çështje jo të hapuraNë platformën e partive shqiptare ka edhe çështje të cilat LSDM nuk i ka cekur deri më tani, kështu që nuk dihet se si do të vepronte partia në drejtim të tyre.Në mesin e këtyre temave janë debatet mbi flamurin, himnin dhe stemën, miratimin e Rezolutës në Kuvend me të cilën gjykohet gjenocidi mbi populliun shqiptar në Maqedoni në periudhën 1912-1956, formimin e Ministrisë për sistem politik dhe marrëdhënie midis bashkësive, përfshirë shqiptarët në grupet punuse për negociata direkte me Greqinë dhe Bullgarinë. /albeu.com/