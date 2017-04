Ende asnjë vendim, seanca për "bombat" shtyhet për nesër

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 26/04/2017, ora 17:29

Gjykata e Lartë as ditën e sotme nuk solli vendim nëse “bombat” mund të përdoren si prova në gjykatë dhe nëse Prokuroria Publike e Maqedonisë mund të dorëzojë kërkesë për mbrojtje me ligj të rasteve të PSP-së.Në seancë po rishikohen propozimet e kryetarit të gjykatës, Jovo Vangellovski , i cili tha se materialet e përgjuara nuk mund të shfrytëzohen si prova Pika e dytë e diskutimit ishte paraburgimi i biznesmenit Sead Koçan, pikë për të cilën propozoi të diskutohet prokurori publik Marko Zvërlevski.Gjykata e Lartë nuk tregoi për arsyet e ndërprerjes së seancës , vetëm informoi se referatet e kryetarit Jovo Vangellovski edhe nesër do të shikohen nga ana e gjykatësve.Vazhdimi i seancës është parashikuar të fillojë ditën e nesërme në orën 9:30. /albeu.com/