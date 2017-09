EKSKLUZIVE/ Komuna e Mitrovicës, skandal me punësime familjarësh

Shtuar më 05/09/2017, ora 13:44

Punësimet familjare dhe partiake janë fenomene shqetësuese që nuk po pakësohen nëpër Komunat e Kosovës. Shpesh herë ka pasur ankesa në media për këto lloj punësimesh por reagimi ka qenë i brishtë dhe siç thotë një fjalë e urtë popullore "çudia më e madhe tre ditë ka zgjatur".Në redaksinë e albeu.com ka ardhur edhe një ankesë për një punësim të dyshimtë në Komunën e Mitrovicës të Jugut.Bëhet fjalë për konkursin me numër reference JP00027869, saktesisht me titull pozite “Zyrtar për Bibloteka”.Sipas një burimi që dëshiron të mbetet anonim, këtë konkurs e ka fituar znj. Arta Gjoshaj Sadiku pa e plotësuar kriterin e tipit të diplomës.Burimi në fjalë thotë se sipas njoftimit të konkursit duhej të aplikonin ata persona që posedonin diplomë në fushat e Filologjisë, Gazetarisë, Komunikimit, Juridik dhe ekonomik, por thotë më tej, se fituesja e këtij konkursi posedon diplomën e fakultetit informatik.Por, sipas burimit problemet nuk mjaftojnë me kaq. Ankesa vazhdon se zonja në fjalë është bashkëshorte e Shefit të Gjendjes për Shërbime të qytetarëve në Komunën e Mitrovicës , Bekim Sadikut dhe në këtë situatë pretendohet se ka konflikt interesi.Po në këtë konkurs është pranuar edhe një person i dytë që përsëri dyshohet se ka konflikt interesi. Mësohet se bashkëshorti i znj. Hajrije Muzliukaj e cila është pranuar në punë është asambleist i Lëvizjes Vetëvendosje në këtë komunë.“Këtu në Mitrovicë po të mos jesh me një parti e ke të pamundur të punësohesh” thotë i dëshpëruar burimi për albeu.com.Albeu.com ka kontaktuar me email dhe përmes Facebook-ut me Komunën e Mitrovicës Përgjigjia e komunës ka qenë shumë e thatë.“Të gjithë kandidatët kanë të drejtë ankese , ata munden mu anku në afat të caktuar, mandej komisioni i cili e ka bërë edhe përzgjedhjen e bën shqyrtimin e tyre dhe del me një vendim” thuhet në përgjigjen e Komunës së Mitrovicës Papunësia ngelet të jetë sfida kryesore e qeverive në Kosovë. Shumë të rinj të ardhmen e tyre e shohin drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Ndërkaq sipas raportimeve korrupsioni vazhton të jetë tejek aktiv në institucionet e Kosovës./albeu.com