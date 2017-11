EKSKLUZIVE/ I dërgoi letër Edi Ramës, rrëfehet studentja nga Struga

Shtuar më 09/11/2017, ora 11:16

Blerona Brao, studente e Gjuhës dhe letërsisë shqipe nga Struga, si dhe anëtare e këshillit inicues të protestave, dje i ka shkruar një letër publike kryeministrit shqiptar Edi Rama , duke i kërkuar që të thotë një fjalë për rastin e Kumanovës , pas dënimeve drakonike të gjykatës maqedonase.Në një intervistë për Albeu.com ajo shprehet se vendimet e Gjykatës së Shkupit për "Lagjen e Trimave" janë politike dhe rraciste. Ajo gjithashtu thekson se kryeministri shqiptar Edi Rama është i obliguar edhe në Kushtetutën e shtetit shqiptar për të drejtat e shqiptar ëve jasht kufijve administrative të Republikës së shqipërisë.Tmerrësisht të njëanëshme, politike dhe me ngjyra të theksuara rraciste.Jo, ndërkombëtarët në asnjë rast deri tani nuk kanë reaguar, përderisa nuk ka ndodhur ndonjë gjakderdhje në këto vise. Shembull kemi të panumërta, por më drastik ishte shembulli i luftës të vitit 2001, kur Shqiptar ët të detyruar që të rrokin armët; ishte kjo bashkësi ndërkombëtare që i kërcënoi shqiptar ët të dorëzoj armët dhe të “pranojnë” të ashtuquajturën “marrveshje e Ohrit”, e cila edhe pse në asnjë mënyrë nuk mund t’i jap zgjidhje konfliktit “shqiptaro-maqedon”, kurrë nuk u jetësua.Së pari, unë jam një aktiviste që marr pjesë në të gjitha llojet e protestave, pavarësisht se kush i organizon, ndërsa në këtë rast jam edhe personalisht anëtare e këshillit inicues të protestave.Natyrisht që presim reagime edhe nga faktoret e tjerë, mirëpo kryeministri shqiptar Edi Rama , mbi të gjitha është i obliguar edhe në Kushtetutën e shtetit shqiptar , që të jet në krye të detyrës kur janë në pyetje të drejtat e shqiptar ëve jasht kufijve administrative të Republikës së shqipërisë.Nuk jam edhe aq e sigurt nëse do reagoj apo jo Edi Rama , por qëllimi im është të senzibilizoj opinionin shqiptar për gjendjen e pa durueshme në “maqedoni”, dhe me këtë, të njëjtit opinion t’ia bëjë me dije secili është në të vërtetë pozicioni dhe autoriteti i Edi Ramës në këtë rast.