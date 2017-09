"DOM" dhe LSDM garojnë së bashku në zgjedhjet lokale

Pas një mbledhje të mbajtur mbrëmë partia "DOM" vendosi që në zgjedhjet lokale të gaorjë bashkë me LSDM-në"."Delegatët sollën vendim final për pjesmarje të përbashkët me koalicionin e udhëhequr nga LSDM.Ky vendim pasoi pas qëndrimit pozitiv të Bordit Qëndror të "DOM" në lidhje me propozimin e LSDM-së. Në diskutimet ishte vlerësuar situata e përgjithshme politike në vend dhe nevoja për vazhdimin e proceseve reformuese, nëpërmjet bashkimit të fuqive", thuhet në njotimin e "DOM". /albeu.com/