Shtuar më 23/02/2017, ora 18:09

Ambasadori Charles Gareth dhe ministri i Britanisë për Evropë dhe Amerikë, Alan Dankan janë larguar nga selia e VMRO-DPMNE- së për të shkuar tek selia e LSDM-së.Pas takimit i cili zgjati dy orë, diplomatët nuk deshën të japin asnjë deklaratë dhe as të komentojnë në lidhje me mbledhjen me arsyetimin se do të vonohen në takimin e ardhshëm.Për momentin nuk ka informacione se me cilët nga anëtarët e VMRO-se janë takuar diplomatët dhe për çfarë është biseduar. /albeu.com/