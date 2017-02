Dimitrov: SHBA-të do e mbështesin demokracinë në Maqedoni edhe me Trumpin në krye

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 05/02/2017, ora 10:00

Ish ambasadori i Maqedonisë në SHBA, Nikolla Dimitrov , në një intervistë për televizionin "Shenja", ka thënë se SHBA-të do vazhdojnë ta mbështesin demokracinë në SHBA, edhe me Trumpin në krye "Shpresat për ndryshim dhe një politike të re drejt Maqedonisë, për të cilën flitet bazohet në mungesën e të të kuptuarit motivet e rolit të Washingtonit në krizë dhe pritjet se nën udhëheqjen e presidentit Trump, SHBA-të do të kenë më pak ndikim dhe kuptim tjetër për politikat e vendit tonë, është shpresë në kundërshtim me postulatet e diplomacisë së ardhshme që i vendos Sekretari Shtetëror, Tilerson", ka thënë Dimitrov . /albeu.com/