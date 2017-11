Dimitrov: Emri dhe identiteti nuk mbrohen nga sheshi

Shtuar më 17/11/2017, ora 22:38

Kryediplomati i Maqedonisë, Nikolla Dimitrov duke folur mbi negociatët me Greqinë për çështjen e emrit ka theksuar se emri dhe identiteti nuk mbrohen nga sheshi, por me maturi."Referendumi është pjesë e programeve zgjedhore të më shumë faktorëve dhe në atë kuptim përgjegjësia nënkuptohet se është para së gjithash te politikanët, por edhe e të gjithë neve", ka thënë Dimitrov , për Tv Telma.Ai nuk pret propozim të ri nga ndërmjetësi i Kombeve të Bashkuar (KB) për kontestin e emrit me Greqinë, Metju Nimitc i cili më 11 dhe 12 dhjetor do të takoi "kokë në kokë" diplomatët e dy vendeve, transmeton Zhurnal."Me siguri takimi i parë që do të realizohet pas një kohe të gjatë do të shfrytëzohet për sinjale dhe biseda rreth formatit, dinamikës dhe besoj se do të vazhdojë me atë formë dhe se nuk do të ketë propozim konkret, edhe pse e gjithë ajo është çështje e vlerësimit të tij", thekson Dimitrov . /albeu.com/