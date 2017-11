"Dhuna në Qendër"/ avokatët kërkojnë shtyerje të seancës

Shtuar më 20/11/2017, ora 13:34

Avokatët e të akuzuarve në rastin “Dhunë në Qendër” në seancën e sotme tani më dy orë kërkojnë shtyrje të debatit të përgjithshëm Në fillim të gjykimit , i akuzuari i shtatë Dimçe Kërstev kërkoi shtyrje të gjykimit sepse nuk ndihej mirë. Ai në mëngjes është sjellë me polici, për shkak të mungesës në seancën e fundit gjyqësore.Gjykatësja Mihajllova e liroi Kërstev nga gjykimi i sotëm dhe në kërkesë të prokurores Fatime Fetai e ka ndarë procedurën për të, me qëllim që sot të fillojë debati i përgjithshëm , pas çka Kërstev është larguar nga salla gjyqësore. Në kërkesë për ndarjen e lëndës kundërshtoi mbrojtja e të akuzuarve dhe kërkoi shtyrje të gjykimit Pas pauzës duhet të vazhdojë sqarimi i avokatëve për 14 të akuzuarit për shtyrjen e fillimit të debatit të përgjithshëm . Në seancën e sotme gjyqësore morën pjesë ish-kryeministri Nikolla Gruevski i cili me në gjykatë arriti me dhjetë minuta vonesë, ish-ministri i Transportit dhe Lidhjeve Mile Janakievski, deputetja Daniella Rangelovska dhe të akuzuar të tjerë në këtë rast. Të pranishëm janë edhe Andrej Zhernovski dhe Sasha Bogdanoviq si persona të dëmtuar në këtë rast.