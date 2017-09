Derivatet e naftës me çmime të reja në Maqedoni

Shtuar më 04/09/2017, ora 16:42

Çmimi me pakicë i benzinës EUROSUPER BS-95 nga sonte në mesnatë do të rritet për një denarë për litër , EUROSUPER BS-98 dhe vaji ekstra i lehtë për amvisëri do të shtrenjtohet për 0.5 denarë, ndërsa çmimi i EURODISEL mbetet i pandryshuar.Sipas Komisionit Rregullataro për Energjetikë, çmimi i ri i EUROSUPER BS-95 do të jetë 63.00 denarë për litër , EUROSUPER BS-98 do të shitet për 64.50 denarë për litër , ndërsa vaji ekstra i lehtë për amvisëri do të shitet për 37.00 denarë për litër , përcjell Telegrafi Maqedoni.Një litër EURODISEL edhe në dy javët në vijim do të kushtojë 48.00 denarë për litër Për 0.112 denarë lirphet Mazuti M-1 NS dhe një kilogram do të kushtojë 23.881 denarë.