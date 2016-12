CIVIL: Kemi vërejtur disa parregullsi në votimin në Tearcë

Shtuar më 25/12/2016, ora 13:37

Vëzhguesit e CIVIL të cilët po ndjekin rivotimin në vendvotimin 2011 në Tearcë që prej orës 06:30 të mëngjesit, kanë paraqitur disa vërejtje për procesin e votimit "Kishte ndëprerje gjysëm ore të votimit , kohë në të cilën tetë ose më shumë votues janë larguar nga vendvotimi.Arsyeja për ndërprerjen e votimit është defekti me llambën ultravjollcë. Edhe pse Komisioni Komunal njoftoi se votimi u ndërpre për 10 minuta, problemet me llambën morën më shumë se gjysëm ore nga procesi i votimit ", theksojnë nga CIVIL.ndërkohë, CIVIL bën me dije që prezenca e shumtë e forcave të policisë, ka bërë që procesi i rivotimit të jetë i rregullt. /albeu.com/