Cilat janë linjat e kuqe të Platformës maqedonase?

Shtuar më 16/02/2017, ora 13:27

Duket se platforma maqedonase është në fazën përfundimtare, ndërsa në të pritet të vendosen linjat e kuqe të cilat politikanët maqedonas nuk duhet t'i kalojnë as në të ardhmen.Për ekspertët kjo platformë është e mirëseardhur e sipas tyre është i duhur si dokument pasi betonizon pozicionet maqedonase kur bëhet fjalë për interesa nacionale Ish ambasadori Nikovski ka thënë se platforma duhet të garantojë se nuk do ketë ndryshim të emrit dhe se politikanët do të kujdesen për cështjet nacionale në këmbim të atyre partiake.Ndërkohë, nga socialistët bëjnë me dije se iniciativa e tyre nuk duhet të meret si përgjigje ndaj Platformës shqiptare, transmeton "Zhurnal". /albeu.com/