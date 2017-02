Bushati: Shqiptarët e Maqedonisë janë faktor përcaktues për stabilitet

Shtuar më 19/02/2017, ora 11:54

Ministri i Punëve të Jashtme të Shqipërisë, Ditmir Bushati , ka thënë sot se shqiptarët në Maqedoni janë faktori përcaktues për stabilitetin demokratik dhe ardhmërinë euro-atlantike të Maqedonisë."Kriza e tejzgjatur në Maqedoni , ngjarjet shqetësuese të muajve të fundit në raportet Kosovë-Serbi shoqëruar me mungesën e rezultateve të prekshme në procesin e dialogut, stanjacioni në Bosnjë e Hercegovinë, ndërhyrja e aktorëve të tretë në zhvillimet e brendshme politike në Malin e Zi, janë disa tregues të vëmendjes së munguar dhe forcës së dobësuar të BE-së pikërisht në oborrin e saj", ka thënë Bushati gjatë një fjalimi të mbajtur në Universitetin "Luigj Gurakuqi".Duke u ndalur në 9-vjetorin e pavarësisë së Kosovës, Bushati tha se edhe pse rruga e saj drejt shtet-ndërtimit e fitimit të subjektivitetit juridiko-ndërkombëtar paraqet vështirësi të panumërta, procesi i integrimit europian dhe euro-atlantik është i pakthyeshëm.Duke folur për të drejtat e shqiptarëve që jetojnë jashtë kufijve të Shqipërisë Bushati ka thënë: "Jemi dhe do të vijojmë të jemi në kërkim të barazisë e dinjitetit njerëzor duke marrë për bazë eksperiencat më të mira në rajon e në Europë.Por ka ende shumë për të bërë. Po marr vetëm një shembull: pakica serbe në Kosovë përbën rreth 6 përqind të popullsisë së Kosovës. Serbishtja është gjuhë zyrtare, pakicat kanë 10 përqind të vendeve të rezervuara e mund të fitojnë edhe vende shtesë sipas dinamikave elektorale, kanë të drejtën e shumicës së dyfishtë për ligjet që kërkojnë shumicë kushtetuese.Në kuadër të procesit të dialogut të ndërmjetësuar nga BE, është dakorduar krijimi i Asociacionin të Komunave me shumicë serbe, modalitetet e funksionimit të të cilit mbeten të testohen në praktikë.Popullsia shqiptare shtet-formuese në Maqedoni , disa herë më madhe në përqindje e shifra absolute, prej një dekade kërkon mirëkuptim për shpalljen e shqipes si gjuhë zyrtare.Qoftë edhe vetëm në këtë aspekt, një ndër shumë, kontrasti nuk mund të jetë më flagrant, më jashtë kohës", ka thënë Bushati . /albeu.com/