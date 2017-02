Bujar Osmani: Ligji mund të plotësohet por nuk do të ngushtohet në asnjë shkronjë

Shtuar më 18/02/2017, ora 21:16

Zëdhënësi i BDI-së, Bujar Osmani ka reaguar në lidhje me spekulimet për propozim-ligjin dërguar LSDM-së ditë më parë.Ai thotë se propozim ligji mund të plotësohet por nuk do të ngushtohet në asnjë shkronjë.“Në lidhje me spekulimet mediatike dhe brifingjet se propozim ligji i jonë për gjuhën del jashtë kornizës së kushtetutës dua fillimisht ti demantoj dhe të theksoj edhe njëherë se propozimi është krejtësisht në kuadër të kushtetutës aktuale dhe si i tillë është i panegociueshëm. Ai mund të plotësohet por jo edhe të ngushtohet në asnjë shkronjë” ka shkruar Osmani.BDI i ka dorëzuar dje LSDM-së draft/ligjin për formimin e qeverisë, i cili është punuar edhe me ndihmë të disa ekspertëve të të drejtës kushtetuese./albeu.com/