Brnabiç takohet me ambasadoren maqedonase Vera Jovanovska Tipko

Shtuar më 07/09/2017, ora 17:21

Kryeministrja e Serbisë, Ana Brnabiç sot zhvilloi takim pune me ambasadoren maqedonase në Beograd, Vera Jovanovska-Tipko, ku u bisedua në lidhje me forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve fqinjësore mes Serbisë dhe Maqedonisë si dhe bashkëpunimin rajonal mes tyre.Sipas lajmërimit nga kabinetit i kryeministres , pas takimit me ambasadoren maqedonase , ftesë për takim i është dërguar edhe kryeministrit Zoran Zaev, duke vlerësuar se takimi i këtillë do të jetë hap pozitiv në marrëdhëniet mes dy shteteve, përcjell Zhurnal.Në takim, Brbaniç ka potencuar se të dyja shtetet kanë hapësirë për zhvillim të ndërsjellë , sidomos në turizëm dhe ekonomi, dhe dhe thotë se Plani aksinar për hapesirën rajonale ekonomike në Ballkanin Perëndimor është çështje shumëe rëndësishme që do të përmirëson bashkëpunimin mes tyre.Gjatë takimit me kryemistren serbe dhe ambasadoren maqedonase , kanë ardhur në pajtim se pa stabulitet politik nuk ka prosperitet ekomoniik dhe se dialogu i sinqertë është mënyra e vetme e tejkalimit të çështjeve të hapura, thuhet në lajmërimin e qeverisë serbe.Te premten në mbrëmje në Beograd, Ambasada maqedonase do të organizon takim solemn me rastin e Ditës së pavarësisë , 8 Shtatori, ku priten të marrin pjesë përfaqësues të lidershipit të Serbisë.