Bëri operacion plastik fytyrën, maqedonasi do kryente sulme terroriste në Europë

Shtuar më 07/02/2017, ora 08:45

Një shtetas nga Maqedonia është dënar me 22.5 vjet burg nga autoritetet turke . Bile Zulhajrat Seadini kishte tentuar të kryejë operacion plastik për t'u larguar më lehtë drejt Europës ku kishte përgatitur sulme , transmeton "Zhurnal".Ndërkohë, autoritetet turke kanë arrestuar gjatë dy ditëve të fundit qindra njerëz, si të dyshuar në lidhje me ISIS, të cilët sipas medieve turke , do të kryenin sulme terroriste në Turqi dhe Evropë. Një pjesë e madhe e të arrestuarve janë të rinj.Ndërkohë, Turqia prej kohësh ka qenë cak i sulmeve terroriste nga ekstremistët kurdë dhe militantët e ISIS.Së fundi gjatë festave të fundvitit në "Club Reina" u vranë 39 persona nga një terrorist me origjinë nga Uzbekistani. /albeu.com/