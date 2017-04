Bosch: Shqiptarët me 30% diskriminohen në Maqedoni, serbët me 5% privilegjohen në Kosovë

Shtuar më 29/04/2017, ora 19:36

Robert Bosch , ish-ambasadori i Holandës në Kosovë ka reaguar ndaj deklratave të Ivica Daçicit i cili akuzoi në mënyrë jo të drejtpërdrejtë shqiptarët për incidentet në Maqedoni Bosch , i njohur për reagimet e tij të ashpra edhe sa e ushtronte funksionin e ambasadorit në Kosovë, i ka krahasuar të drejtat e shqiptarëve në Maqedoni me ato të serbëve në Kosovë.“Ai (Daçic) nuk duket se do të kujdeset edhe për 30% të popullsisë shqiptare në Maqedoni , të cilët nuk mund të marrin pjesë plotësisht në jetën politike, dhe gjuha e tyre nuk është gjuhë zyrtare”, ka shkruar Bosch në Facebook.“Krahasoni këtë me situatën e serbëve në Kosovë. Me 5% të popullsisë gjuha e tyre është gjuhë e dytë zyrtare. Ata kanë veto për çështje të rëndësishme si për themelimin e ushtrisë, e ku prezentë janë urdhrat e Beogradit. Së fundi, madje disa deputetë serbë në Kosovë thonë hapur se kryeministri i tyre është Vuçiqi, dhe kryeqyteti Beogradi. Për çfarë lloj lotësh krokodili bëhet fjalë”, thotë Bosch Ministri i jashtëm serb, Ivica Daçic e kishte cilësuar problemin e Maqedonisë si problem në gjithë Ballkanin dhe jo vetëm në këtë shtet./albeu.com/