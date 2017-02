BIRN: "Mbrojtësi" i drejtësisë shkel Kushtetutën

Shtuar më 13/02/2017, ora 16:17

Në një analizë të "BIRN", rrëfehet për rolin e presidentit Ivanov dhe lidhjet e tij me VMRO-në."Kur publiku pret që ai të reagojë, Ivanovi zhduket nga sytë. Kur bëhet fjalë për VMRO-në, ai është i gatshëm të shpërdorojë edhe autoritetin e tij, sikurse bëri edhe me faljen e politikanëve të lartë", thuhet në analizë.Sipas analizë s, lidhja e Ivanovit me VMRO-në u forcua në vitin 2004, kur ai iu përshtat linjave kritike me këtë parti, në kohën e ligjit për ndarjet territoriale, i cili i dha më shumë autonomi komunave me shumicë shqiptare, si dhe gjatë procesit gjyqësor ndaj vëllait të tij, Blazhe, i cili ishte akuzuar dhe u dënua me burg për trafikim të 25 emigrantëve.Falë kësaj lidhje, Gjykata e Apelit i anuloi vendimet lidhur me këtë rast, gjoja për mungesë të provave.Analiza e "BIRN" shkon më tej, deri edhe te shkrimet e Ivanovit si profesor, por edhe në ngritjen e VMRO-së. Dimitar Dimitrov theksonte gjithashtu se Ivanov kishte gisht edhe në strukturën organizative të partisë, si dhe deri te tezat e antikuizimit të Maqedonisë.Ai sugjeroi se partia duhet të jetë një organizatë gjysmë ushtarake, dhe se nuk duhet t’i kushtohet aspak vëmendje demokratizimit të brendshëm të partisë, se partisë i duhet një disiplinë e hekurt, një hierarki e pathyeshme, një lider të padiskutueshëm, dhe pikë -tha Dimitar Dimitrov, ish ambasador.Sipas analizë s së BIRN, kjo deklaratë lidhej me adhurimin e tij ndaj teknikave të qeverisjes nga Putin. Në një studim të tijin, "Lexo për Rusinë dhe shkruaj për Maqedoninë", ai aludonte madje se Maqedonisë i duhej një Putin.Në analizë tregohet edhe se Ivanov ka qenë një mbështetës i lustrimit, proces ky që u vu në jetë nga ish kryeministri Gruevski.Por Ivanov do të mbahet më së shumti në mend, për faljen e 56 personave më 12 prill të 2016, thuajse të gjithë zyrtarë të lartë, të cilët u vunë nën hetime nga Prokuroria Speciale Publike, për shpërdorim pushteti.Një akt i tillë ngjalli reagime të fuqishme në opinion, të cilët u manifestuan në protesta të dhunshme nëpër rrugët e Shkupit dhe qyteteve tjera të vendit.Pas rreth 2 muajve, më 6 qershor, ai tërhoqi vendimin, duke mbrojtur të njëjtin mendim, se iniciativën e kishte qëllimmirë për t’i dhënë fund krizës.Me besim të plotë se marr vendim në interes të shtetit dhe kombit, pavarësisë së tij dhe stabilitetit, vendosa që t’i vihet fund kësaj agonie në Maqedoni – deklaroi Gjorge Ivanov , President."Do të zbardhet një ditë roli i vërtetë i presidentit Ivanov në krizën politike në vend?", përfundon analiza. /albeu.com/