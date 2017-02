Bela: Zgjidhja e krizës për qeveri stabile bëhet me bekimin e BE-së

Shtuar më 08/02/2017, ora 10:31

Opinionisti Valon Bela , i cili ka komentuar zhvillimet e fundit të partive politike për formimin e Qeverisë së re, tha se bëhet fjalë për taktizime që janë të kuptueshme pasi bëhet fjalë për situatë delikate "Taktizimet janë të kuptueshme sepse kemi një situatë delikate . Një, kemi një President me të palegjitimuar nga shqiptarët i cili nuk dihet sigurt se a do të jep mandatin partisë së dytë edhe nëse ajo siguron nënshkrimet e nevojshme për formim të Qeverisë (minimum 61) dhe dy, taktizimet e partisë nënkuptojnë se akoma s’është arritur marrëveshje e plotë rreth pajtimit të partnerëve për një Qeverisje të ardhshme e cila nënkupton edhe zbatimin e marrëveshjeve ku për shqiptarët nënkupton Platformën e nënshkruar nga të gjitha partitë shqiptare.Me qenë se ditën e enjte, vjen edhe Komisioneri Han, le të nënkuptohet që ndoshta marrëveshja do të sigurojë edhe bekimin e tij", vlerëson Bela Sipas tij, zgjidhja më e mirë e mundshme do duhej të ishte një Qeveri stabile, e përkushtuar ndaj reformave dhe interesit qytetarë ku dalë ngadalë do rikthen besimin e tyre tek institucionet dhe ku jeta e tyre do fillojë të normalizohet."Zëdhënësja Kocijançiç deklaroi se Brukseli është i interesuar që të formohet qeveri sa më e gjërë, por që do të jetë e përgjegjshme para qytetarëve dhe kjo nënkupton se vetëm kjo formë qeverisëse do sigurojë edhe përkrahjen e BE-së dhe se vendi do fillojë rrugëtimin e tij drejt normalizimit", ka thënë Valon Bela . /albeu.com/