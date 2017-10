Bejta synon që Gostivari të jetë destinacion kombëtar

Shtuar më 07/10/2017, ora 22:20

Kryetari i Komunës së Gostivarit , njëkohësisht kandidat, z. Nevzat Bejta , tha se synon që Gostivari të jetë destinacion mbarëkombëtar i rëndësishëm turistik. Bejta , gjatë takimeve që zhvilloi këto ditë me banorë të Gostivarit , theksoi se puna ka nisur në këtë drejtim.“Falë punës së përbashkët kemi bërë të mundur të ndryshojmë pamjen e Gostivarit të sotëm. Kemi punuar në infrastrukturë dhe për shtimin dhe mirëmbajtjen e gjelbërimit të qytetit si edhe ndërtuam shtegun drejt burimit të lumit Vardar. Një vend me të cilin krenohemi. Tani po rregullohet edhe rruga kryesore hyrëse në qytet, si dhe do të vazhdojmë koritën e lumit Vardar deri në të dalë të fshatit Balindoll. Këtë punë do ta realizojmë në bashkëpunim me qeverinë dhe ELEM,” tha Bejta Bejta u shpreh se turistët që kanë vizituar Gostivarin kanë qenë të shumtë dhe prej tyre janë marrë fjalë të mira për qytetin. Prandaj, sipas tij duhet vazhduar me projekte të tjera për turizmin. /albeu.com/