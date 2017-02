Bejta: BDI po përpiqet ta formojë sa më shpejtë qeverinë e re (VIDEO)

Shtuar më 08/02/2017, ora 14:44

Nënkryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Nevzat Bejta , ka thënë sot se BDI po përpiqet ta formojë sa më shpejtë qeverinë e re.Sipas tij, vendimi i BDI-së për negociatat do të bëhet publike së shpejti dhe se qeveria e re e cila do të formohet me këtë përbërje mandatesh, mund të jetë funksionale dhe stabile nëse punon në interes të qytetarëve të Maqedonisë. /albeu.com/