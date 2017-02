Bejli refuzon të komentojë Plaftormën shqiptare

Shtuar më 19/02/2017, ora 08:42

Ambasadori i SHBA-ve në Maqedoni , Jess Bailey , ka refuzuar të komentojë mbi Platformën e partive shqiptare në Maqedoni , duke thënë se 61 deputetët do të vendosin se kush do të formojë qeverinë e re, dhe ajo duhet të ketë si prioritet axhendën e reformave, dhe se situata e tillë të mos shkaktojë krizë të re.Gjatë një interviste për "Tv Sitel", Bailey ka thënë se cili do opsion që të zgjidhet, të gjithë duhet të punojnë në drejtim që të sjellin vendin më pranë BE-së dhe NATOs, dhe se kërkoi që të vazhdohet më tej mandati i PSP-së. /albeu.com/