BDI: Nuk kemi pasur takim me VMRO-në për formimin e qeverisë

Shtuar më 22/12/2016, ora 12:13

Bashkimi Demokratik për Integrim ka reaguar ashpër ndaj zërave që kanë thënë se mbrëmë, funksionarë të kësaj partie janë takuar me funksionarë të VMRO-së për të filluar negociatat për formimin e qeverisë."Nuk ka komunikim me asnjë parti politike në lidhje me cilën do fazë të procesit zgjedhor e as për bashkpunime të mundshme në të ardhmen.Presim rezultatet finale nga KSHZ pastaj do ndërtojmë qendrim në parti sa i takon bashkëpunimeve eventuale.BDI si fituese e zgjedhjeve do të përfaqësoj të gjithë shqiptarët në qeverinë e ardhëshme duke përfaqësuar një komb një qendrim ", kanë thënë nga qendra për komunikim pranë Bashkimit Demokratik për Integrim, transmeton "Zhurnal". /albeu.com/