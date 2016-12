BDI nuk e përjashton mundësinë e formimit të qeverisë së re me LSDM-në

Shtuar më 24/12/2016, ora 16:55

Zëvendëskryetarja e BDI-së, Teuta Arifi në intervistën e emisionit “360 Shkallë” ka theksuar se partia e saj nuk e përjashton mundësinë që qeveria e re të formohet me LSDM, por vendimi përfundimtar, do të sillet në ditët në vazhdim nga BDI.“Ne po flasim për një situatë të re, shifra të reja në skenën politike, për bilancet e ndryshme dhe tani, nga ky aspekt, është normale që BDI nuk do të shkojë me kokën në mur, por do të pranojë realitetin e ri dhe bazuar në këtë realitet të ri, do të veprojë që sa më mirë ta paraqesë votuesit që e mbështetën BDI”, theksoi Teuta