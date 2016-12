BDI merr dy nga tre funksionet më të rëndësishme shtetërore

Shtuar më 27/12/2016, ora 13:13

KSHZ pritet të publikojë nesër rezultatet finale të zgjedhjeve të parakohëshme parlamentare në Republikën e Maqedonisë, ndërsa në orën 14, përfaqësues zyrtarë do të marin vërtetimet e deputetëve.KSHZ pritet që të deklaroje zyrtarisht përfundimin e zgjedhjeve të parakohshme. Ministrat e LSDM-së do të shkarkohen nga detyra ndërsa në vend të tyre do të vendosen zv. ministrat dhe më pas do të fillojë konstituimi i parlamentit të cilin do të drejtojë Branko Manojlovski deri në zgjedhjen e kryeparlamentarit.Në vend të Oliver Spasovskit në Ministrinë e Punëve të Brendshme do të ulet zëvendësi Agim Nuhiu ndërsa në ministinë e punës do të ulet Ibrahim Ibrahimi nga partia e Amdi Bajramit, transmeton "Zhurnal". /albeu.com/