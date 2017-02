BDI mban sot mbledhjen vendimtare për qeverinë e re

Shtuar më 24/02/2017, ora 08:58

Kryesia qendrore e BDI-së pritet të mbajë sot mbledhjen vendimtare për formimin e qeverisë së re.Në këtë mbledhje do të diskutohet për qeverinë e re të Maqedonisë si dhe ligjet tjera që janë pjesë e deklaratës të përbashkët të partive shqiptare.Kujtojmë se dje, kreu i LSDM-së, Zoran Zaev , bëri me dije se qeveria e ardhshme do të krijohet në fillim të muajit mars. /albeu.com/